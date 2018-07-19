Певица Земфира высказалась о популярных молодежных
исполнительницах Гречке и Монеточке. Звезда не очень довольна новыми кумирами
российских юношей и девушек.
Певица Земфира высказалась о популярных молодежных
исполнительницах Гречке и Монеточке. Звезда не очень довольна новыми кумирами
российских юношей и девушек.
На странице певицы Земфиры "ВКонтакте" появился пост с
критикой поп-исполнительниц. "Выскажу мнение – написала артистка – Гречка – очень плохо", – сообщила Земфира
и добавила, что у девушки плохой голос и непрезентабельная внешность. "Воспринимать сложно – петь не умеет, тексты не
убеждают, ну и очень некрасивая", – жестко подытожила артистка.
Ниже Земфира отметила, что у Монеточки отличные песни. По мнению звезды, девушка выглядит намного лучше Гречки. Однако ее вокальные данные
оставляют желать лучшего: но голос – омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент.
Если он приятен, можно петь всякую чушь – пример: Жанна Агузарова. В финале
обращения Земфира пожелала обеим артисткам удачи.
Некоторые поклонники исполнительницы отметили в комментариях, что возможно
аккаунт звезды был взломан. Другие же написали, что говорить о внешности в
данном случае не очень правильно, так как красота и уродство -это очень
субъективные категории. "Хех, даже как-то не привычно видеть столь открытое оценивание
внешности, я уважаю это, но внешность – это как раз то, что выбрать невозможно,
а если вы говорите про сценический образ, то тогда я согласна полностью", -
написала одна из фанаток.
Через несколько часов артистка
ответила на обвинения. "Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что
не нравится. Музыкой занимаются миллионы людей . "Лукизм"– жуткое слово. Есть
те, кто мне нравятся и есть те, кто не нравятся. вам не нравлюсь я? Нас*** ", -
грубо ответила поклонникам Земфира.