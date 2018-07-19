Певица Земфира высказалась о популярных молодежных исполнительницах Гречке и Монеточке. Звезда не очень довольна новыми кумирами российских юношей и девушек.

Певица Земфира высказалась о популярных молодежныхисполнительницах Гречке и Монеточке. Звезда не очень довольна новыми кумирамироссийских юношей и девушек.На странице певицы Земфиры "ВКонтакте" появился пост скритикой поп-исполнительниц. "Выскажу мнение – написала артистка – Гречка – очень плохо", – сообщила Земфираи добавила, что у девушки плохой голос и непрезентабельная внешность. "Воспринимать сложно – петь не умеет, тексты неубеждают, ну и очень некрасивая", – жестко подытожила артистка.Ниже Земфира отметила, что у Монеточки отличные песни. По мнению звезды, девушка выглядит намного лучше Гречки. Однако ее вокальные данныеоставляют желать лучшего: но голос – омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент.Если он приятен, можно петь всякую чушь – пример: Жанна Агузарова. В финалеобращения Земфира пожелала обеим артисткам удачи.Некоторые поклонники исполнительницы отметили в комментариях, что возможноаккаунт звезды был взломан. Другие же написали, что говорить о внешности вданном случае не очень правильно, так как красота и уродство -это оченьсубъективные категории. "Хех, даже как-то не привычно видеть столь открытое оцениваниевнешности, я уважаю это, но внешность – это как раз то, что выбрать невозможно,а если вы говорите про сценический образ, то тогда я согласна полностью", -написала одна из фанаток.Через несколько часов артисткаответила на обвинения. "Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, чтоне нравится. Музыкой занимаются миллионы людей . "Лукизм"– жуткое слово. Естьте, кто мне нравятся и есть те, кто не нравятся. вам не нравлюсь я? Нас*** ", -грубо ответила поклонникам Земфира.