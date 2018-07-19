Мужчина отправится на принудительное лечение
Мужчина отправится на принудительное лечение
Житель города Радужный Собинского района убил знакомого за то, что тот отказался записать ему музыку на диск.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в феврале тэого года. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и приятелем начался конфликт из-за нежелания последнего переписывать музыку на CD.
Злоумышленник схватил кухонный нож и несколько раз ударил знакомого. Через несколько часов мужчина скончался в больнице.
Во время медицинской экспертизы у обвиняемого обнаружили шизофрению.
«При этом глубина психических нарушений лишала его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В результате мужчина отправился на принудительное лечение.