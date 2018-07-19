В новой части легендарной франшизы об агенте Джеймса Бонде главному герою вновь предстоит встретиться со злодеями из России. Продюсеры киноленты ищут актера, который сможет убедительно сыграть данную роль.

В новой части легендарной франшизы об агенте Джеймса Бонде главному герою вновь предстоит встретиться со злодеями из России. Продюсеры киноленты ищут актера, который сможет убедительно сыграть данную роль.Сообщается, что для новой части бондианы разыскивается мужчина от 30 до 60 лет "из России или c Балканского полуострова". Подходящий артист должен будет сыграть "харизматичного, изобретательного, холодного и мстительного" персонажа.Более того, стало известно, что по сюжету новой девушкой Бонда может стать россиянка. На эту роль разыскивают актрису с навыками рукопашного боя.Стоит отметить, что последним русским противником агента 007 был бывший сотрудник КГБ Ренард, который стал террористом. Речь идет о герое Роберта Карлайла из фильма "И целого мира мало", передает Daily Mail.Напомним, что Режиссером новой части бондианы выступит создатель картины "На игле" Дэнни Бойл. Роль агента 007 исполнит Дэниел Крэйг, сыгравший спецагента в четырех предыдущих картинах серии.Ранее сообщалось о смерти актрисы Юнис Гейсон. Всему миру она стала известна благодаря участию в фильмах о британском шпионе Джеймсе Бонде. Юнис появилась в самой первой ленте "Доктор Ноу", а также в продолжении саги, получившем название "Из России с любовью".