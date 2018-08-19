Мужчина сообщил, из межквартирного холла пропал его велосипед...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали ранее судимого 24-летнего приезжего по подозрению в совершении краж велосипедов.В отдел полиции обратился 37-летний мужчина. Он сообщил, что из межквартирного холла на улице Сосенский Стан пропал его велосипед, стоимостью 20 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в п. Коммунарка.В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению еще одного аналогичного эпизода противоправной деятельности.Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79