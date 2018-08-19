Перепутали придворного зодчего с шотландским химиком. В Петербурге в Александровском саду уже 7 лет вместо бюста архитектора Тома де Томона, автора Биржи и Большого театра, стоит памятник совсем другому человеку. Недавно выяснилось: скульптор просто перепутал натуру.

Перепутали придворного зодчего с шотландским химиком. В Петербурге в Александровском саду уже 7 лет вместо бюста архитектора Тома де Томона, автора Биржи и Большого театра, стоит памятник совсем другому человеку. Недавно выяснилось: скульптор просто перепутал натуру.Присесть рядом, приобнять, фотографироваться, а после нашептать желание — такой вот нехитрый ритуал ввели в обиход туристы. Из всех зодчих свои тайны охотнее всех доверяют Тома де Томону, уж очень удачно расположен, а оказывается — зря. Тома де Томон ненастоящий!Самозванца среди скульптурной группы "Зодчие" 7 лет не замечали. Ну, действительно, кому в голову придет подозревать в чем-то Воронихина, Баженова, Росси, Растрелли, Трезини, Захарова, Монферрана? Для петербуржца их имена священны. Как и Тома де Томона — архитектора Биржи. Но это же трепетное отношение и заставило однажды усомниться: откуда же у скульптора портрет де Томона, ведь официально портретов не сохранилось?Оказалось — из "Википедии". Народная интернет-энциклопедия составляется людьми совершенно необязательно с энциклопедическими знаниями, вот и случилось: в статье о французском зодчем Тома де Томоне появилось изображение шотландского химика Томаса Томпсона.Автор композиции, заслуженный художник Александр Таратынов, не усомнился — скопировал даже жабо."Можно сказать, что это недоразумение, ошибка или каким-то синонимом это назвать. Но нельзя делать козлом отпущения скульптора. В первую очередь, надо претензии предъявлять к тем интернет-ресурсам, которые выкладывают недостоверную информацию", — считает Александр Таратынов, заслуженный художник РФ, автор композиции "Зодчие Петербурга".Разоблаченный химик не имеет никакого отношения к Петербургу. Он всю жизнь провел в Британской империи, исследовал теорию атомного строения вещества и на 40 лет пережил петербургского архитектора. Удивился бы, узнав, где и в каком окружении поставили ему памятник."У нас есть службы главного художника, главный архитектор — целый департаментгде вообще-то сидят как бы эксперты, и все проекты у нас вообще-то утверждаются. И дальше выясняется, что все эти люди, как и скульптор, смотрят "Википедию", — возмущен искусствовед Алексей Лепорк.В Комитете по градостроительству Петербурга уверяют, что сличать портреты не обязаны, это исключительно дело художника."К сожалению, сегодня норма жизни — это непрофессионализм. Авторы должны были провести исследование. По крайней мере, этот портрет должен был фигурировать, потому что это издание достаточно доступное", — отметил почетный архитектор России Рафаэль Даянов.Еще один портрет, приписываемый Тома де Томону, — в монографии 50-го года. На голове парик, на лацкане орден Святого Владимира. Но, судя по другим источникам — той же "Википедии", и это никакой не архитектор, а губернский прокурор Иван Панаев. Есть еще карикатура Орловского и Кипренского, на которой Кваренги зажимает в кулаке де Томона, обошедшего его в деле строительства Биржи. Тоже не взять за образец. Так что, как переделывать скульптуру, а переделать художник готов, — неясно. Памятник Тома де Томону так и может остаться памятником ошибке.