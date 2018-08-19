В Грозном состоялся матч 4-го тура чемпионата России между местным Ахматом и казанским Рубином. Гол Хорена Байрамяна на 83-й минуте позволил гостям выйти вперед в этой игре. Однако уже в добавленное время хозяев поля спас Аблайе Мбенге. Итоговый счет – 1:1.

В Грозном состоялся матч 4-го тура чемпионата России между местным "Ахматом" и казанским "Рубином". Гол Хорена Байрамяна на 83-й минуте позволил гостям выйти вперед в этой игре. Однако уже в добавленное время хозяев поля спас Аблайе Мбенге. Итоговый счет – 1:1.В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. А под занавес второго отрезка игры у гостей отличился Хорен Байрамян, забивший ударом в девятку. Хозяева поля сумели отыграться на последней добавленной минуте. Аблайе Мбенге головой сравнял счет в этой встрече.18 августа были сыграны еще два матча 4-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА дома обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:0, а спартаковцы в гостях оказались сильнее "Краснодара" – 1:0.