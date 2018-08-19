Более двух миллионов паломников со всего мира приступают в воскресенье к исполнению основных обрядов хаджа к святым местам ислама в Саудовской Аравии. Среди них более 22 тысяч россиян.

Более двух миллионов паломников со всего мира приступают в воскресенье к исполнению основных обрядов хаджа — паломничества к святым местам ислама в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на аравийские СМИ."Было выдано более 1,7 миллиона виз для иностранцев, в том числе для 22,5 тысячи россиян", — уточняет агентство. Ряды паломников пополнят и 300 тысяч подданных королевства.Ночь с субботы на воскресенье большинство мусульман, приехавших в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, провели в специально оборудованных палаточных лагерях в долине Мина в предместье Мекки. Утром, облачившись в белые одеяния, после совершения обряда дарования воды они отправятся в 25-километровый путь к горе Арафат. Там верующие совершат главный ритуал хаджа — стояние на горе Арафат. Без этого ритуала паломничество считается недействительным.Большинство паломников преодолевают пешком весь путь. Инвалиды, старики и больные едут на микроавтобусах, однако они перемещаются со средней скоростью идущего человека.Обряд стояния на горе Арафат пройдет в понедельник, 20 августа. Затем будет совершен обряд побивания шайтана камнями на мосту аль-Джамрат и жертвоприношение. Это и станет началом главного праздника мусульман — Курбан-байрама, который в этом году приходится на 21 августа.