Утром 19 августа пенсионер Анатолий Симонов напал на бывшую жену. Он подкараулил ее около дома и застрелил.

Утром 19 августа пенсионер Анатолий Симонов напал на бывшую жену. Он подкараулил ее около дома и застрелил.Трагедия произошла недалеко от многоэтажки на Башиловской улице на севере столицы. Предположительно, Симонов долго поджидал жертву: он сидел в засаде около подъезда экс-супруги.Когда женщина вышла на улицу, он подошел к ней и выстрелил из ружья, спрятанного в пакете. Первый заряд прошел мимо, бывшая жена нападавшего попыталась убежать. Симонов догнал ее и расстрелял в упор.Полицейские, прибывшие на место случившегося, обнаружили труп злоумышленника и его бывшей жены. По факту убийства проводится расследование. Видео публикует Telegram-канал LifeShot.