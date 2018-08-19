МИД Украины уточнил, что после ДТП с автобусом в Польше в больницах находятся 42 украинца,

42 украинца были госпитализированы после аварии в Польше между Перемышлем и Саноком. Автобус, направлявшийся в Вену, съехал с дороги и упал, несколько раз перевернувшись.В автобусе находились 54 туриста из Львова.Ранее сообщалось о гибели 3 человек, передает РИА Новости.Причиной аварии могло стать значительное превышение скорости