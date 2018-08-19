В американском Цинциннати близится к завершению теннисный турнир с призовым фондом в 2,8 миллионов долларов. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люси Градецкая стали победительницами в парном разряде.

В американском Цинциннати близится к завершению теннисный турнир с призовым фондом в 2,8 миллионов долларов. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люси Градецкая стали победительницами в парном разряде.В финале российско-чешский дуэт обыграл другую интернациональную пару – Элисе Мертнес (Бельгия) / Деми Схурс (США). Екатерина и Люси победили в двух партиях 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 12 минут.Екатерина Макарова одержала свою 12 победу на турнирах WTA в парном разряде. Люси Градецкая выиграла свой 22 турнир.