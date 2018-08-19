Серебряный призер чемпионата мира в составе сборной Хорватии Иван Стринич принял решение приостановить карьеру из-за проблем с сердцем. Летом 31-летний защитник перешел из Наполи в Милан.

Серебряный призер чемпионата мира в составе сборной Хорватии Иван Стринич принял решение приостановить карьеру из-за проблем с сердцем. Летом 31-летний защитник перешел из "Наполи" в "Милан".Иван Стринич отлично провел чемпионат мира и готовился к сезону в составе нового клуба — "Милана". Но во время медосмотра у Стринича была обнаружена гипертрофия сердечной мышцы первой степени. Врачи рекомендовали Ивану завершить или приостановить карьеру. В противном случае нагрузки могли привезти к серьезным проблемам, в том числе и к остановке сердца.Иван Стринич летом перешел из "Наполи" в "Милан" в качестве свободного агента. В прошлом сезоне Стринич находился в аренде у "Сампдории". На чемпионате мира 2018 года Иван Стринич провел шесть матчей в составе сборной Хорватии.