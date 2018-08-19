Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 43 человек: в субботу вечером в городской больнице Сан-Мартино скончался один из тяжелораненых.

При обрушении автомобильного моста погибло уже 43 человека: в больнице скончался 36-летний румынский водитель, который был тяжело ранен.Ранее спасатели сообщали об извлечении из-под обломков 4 тел, включая ребенка. В больницах находятся 9 раненых, 8 из них – в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.Во вторник обрушились один из основных пилонов и большой пролет моста на автостраде А10. На мосту были более 30 автомобилей.В субботу в Генуе похоронили 19 человек, объявлен общенациональный траур.