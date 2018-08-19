Инспекторы дорожно-патрульной службы рассказали автолюбителям о важности применения ремней безопасности для взрослых...

Инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве напомнили водителям о мерах безопасности на дорогах.В рамках Всероссийской интернет-кампании «Пристегнись, Россия!», направленной на повышение безопасности пассажиров в автотранспорте, сотрудники Госавтоинспекции провели с автолюбителями профилактические беседы.Инспекторы дорожно-патрульной службы рассказали автолюбителям о важности применения ремней безопасности для взрослых и об обязательном использовании специальных детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в салоне автомобиля.Юные пассажиры и их родители с энтузиазмом присоединились к акции и с удовольствием сделали совместные фото с дорожными полицейскими. Всем участникам мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили полезные подарки.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81