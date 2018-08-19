В американском штате Оклахома из-за падения временной входной арки, возведенной для прохода зрителей на концерт популярной поп-группы Backstreet Boys, пострадали не менее 14 человек. Выступление было отменено.

В американском штате Оклахома из-за падения временной входной арки, возведенной для прохода зрителей на концерт популярной поп-группы Backstreet Boys, пострадали не менее 14 человек. Выступление было отменено.По данным представителей казино WinStar World Casino, где должен был состояться концерт коллектива, на входную арку обрушился ветер скоростью 70-80 миль в час и сильный дождь. Пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, после чего были доставлены в больницу.Основанный в 1993 году музыкальный коллектив Backstreet Boys был очень популярен в США и во всем мире до начала 2000-х годов. Каждый из девяти альбомов группы достигал топ-10 в хит-параде влиятельного американского журнала Billboard.