Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что никогда не согласится на шоковую терапию в экономике страны.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что никогда не согласится на шоковую терапию в экономике страны, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой главы государства."Никакой шоковой терапии! Это резать людей по живому. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду!", — сказал Лукашенко на субботнем совещании, посвященном кадровым перестановкам в правительстве республики.Лукашенко также раскритиковал отношение некоторых членов правительства к вопросу приватизации госсобственности. Президент считает, что ускорять процесс приватизации и продажи предприятий не стоит. Предварительно необходимо определить четкую схему приватизации по каждому предприятию с учетом интересов трудовых коллективов. Лукашенко высказался резко против массовых сокращений работников, которые обычно следуют после приватизации предприятий: "Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна!"