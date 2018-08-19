Дмитрий Шепелев вернулся из отпуска в Италии и пребывает в прекрасном расположении духа. Недавно телеведущий отреагировал на совет поклонников жениться.

Дмитрий Шепелев вернулся из отпуска в Италии и пребывает в прекрасном расположении духа. Недавно телеведущий отреагировал на совет поклонников жениться.Шепелев вступил в диалог с фанатами в Instagram, поинтересовавшись, чем бы они ему посоветовали заняться. Подписчики, в свою очередь, не растерялись и рекомендовали ему жениться как можно скорее.Телеведущий не стал скрывать своего удивления. Видимо, он не ожидал, что так много людей переживают за его семейное счастье.Однако подобную реакцию публики следовало ожидать. Поклонники Шепелева ждут, что после трагической смерти Жанны Фриске их кумир сможет вновь найти себе вторую половину, чтобы его сын рос в полной семье.Стоит отметить, что по слухам Дмитрий уже нашел свою вторую половину. Ему приписывают роман с Екатериной Тулуповой, с которой знаменитость несколько раз фотографировали вместе.Напомним, что Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске планировали пожениться. По словам ведущего, он сделал предложение избраннице, когда та уже была больна раком.