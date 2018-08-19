Народная артистка России Галина Польских в срочном порядке доставлена в больницу. Сообщается, что у актрисы началась аллергическая реакция из-за укуса Осы.

Народная артистка России Галина Польских в срочном порядке доставлена в больницу. Сообщается, что у актрисы началась аллергическая реакция из-за укуса Осы.По последним данным, Польских госпитализировали в одну из подмосковных клиник. Ей оперативно оказали всю необходимую помощь, передает Telegram-канал 112.Отмечается, что Польских ужалила оса. Из-за этого и у актрисы началась сильная аллергическая реакция: слабость и проблемы с дыханием.По некоторым данным, после оказания медицинской помощи актрису отпустили. Однако какие-либо подробности происшествия на данный момент не уточняются.Ранее в Сети появилось свежее фото легендарной актрисы Галины Польских. Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к изменившейся внешности артистки.Актриса Александра Урсуляк опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе с прославленной артисткой Галиной Польских. Отметим, что в последнее время легендарная актриса редко дает интервью, не посещает светские мероприятия и мало снимается.