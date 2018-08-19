В Одессе сегодня прошел гей-парад, толерантно названный Маршем равенства.

В Одессе сегодня прошел гей-парад, толерантно названный "Маршем равенства", передает канал "Россия 24".В шествии, которое прошло от Воронцовского дворца до горсовета, приняли участие около ста человек. А вот охраняли их около восьми сотен полицейских, которые установили по всему маршруту заграждения и технику. Тем не менее, без потасовки не обошлось.Перед началом парада на одного из участников напали двое хулиганов. А в конце шествия его участников встретили несколько десятков националистов, которые выкрикивали в их адрес оскорбления.