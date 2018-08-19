Вы живы?, - легковой автомобиль Toyota совершил наезд на островок безопасности, перевернулся на крышу и проехал в таком положении несколько десятков метров, водитель не пострадал. Как утверждает автор видео, со ссылкой на полицейских, не справившийся с управлением мужчина находился в состоянии опьянения.

В ночь на воскресенье, 19 августа, в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.Как рассказал автор видео, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на "островок безопасности", после чего его транспортное средство перевернулось на крышу и проехало пару десятков метров в таком положении.Люди, оказавшиеся поблизости от места аварии, совместно с прибывшими полицейскими извлекли из легковушки водителя, который серьезно не пострадал, и вернули автомобиль в более привычное положение, поставив его на "четыре колеса".По словам пользователя, разместившего ролик в сети, мужчина, находившийся за рулем Toyota, находился в состоянии алкогольного опьянения.