Один сирийский военный погиб, еще четверо ранены за прошедшие сутки во время обстрелов в провинциях Хама и Латакия, а также нескольких районах города Алеппо, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Один силовик погиб, четверо ранены во время обстрелов в сирийских провинциях Хама и Латакия, а также городе Алеппо, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь восьми сирийцам, в том числе четверым детям.В лагере беженцев Хирджилла провинции выдано 600 комплектов одежды.Кроме того, бывшими боевиками сдано: 1 БМП, миномет, две пушки под баллоны, 20 баллонов с тринитротолуолом и три тонны боеприпасов, передает РИА Новости.