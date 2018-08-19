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<a href="http://33live.ru/novosti/19-08-2018-opublikovany-kadry-s-mesta-sereznogo-dtp-v-podmoskove-gde-postradali-dva-cheloveka.html" target="_blank">Опубликованы кадры с места серьезного ДТП в Подмосковье, где пострадали два человека</a> - Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей ранним утром в воскресенье, 19 августа, на Ленинградском шоссе в Московской области. По предварительной информации, в результате инцидента два человека получили травмы, пострадавшим потребовалась госпитализация.