Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей ранним утром в воскресенье, 19 августа, на Ленинградском шоссе в Московской области. По предварительной информации, в результате инцидента два человека получили травмы, пострадавшим потребовалась госпитализация.
Авария с участием кроссовера и грузового фургона произошла ранним утром в воскресенье, 19 августа, на Ленинградском шоссе в Солнечногорском районе Московской области.
По данным СМИ, Hyundai, перевозивший продукцию Клинского мясокомбината, столкнулся с попутным автомобилем BMW.
В результате инцидента два человека получили травмы, пострадавшим потребовалась госпитализация.
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.