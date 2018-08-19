В Словакии вспомнили события 75-летней давности - национальное восстание, которое положило конец немецкой оккупации. Сопротивление захватчикам тогда поддержали советские войска. Центром памятных мероприятий стала деревня Малинова. Это место было выбрано неслучайно.

В Словакии вспомнили события 75-летней давности — национальное восстание, которое положило конец немецкой оккупации. Сопротивление захватчикам тогда поддержали советские войска. Центром памятных мероприятий стала деревня Малинова. Это место было выбрано неслучайно.Деревня Малинова, приютившаяся у подножия Западных Карпат, с высоты птичьего полета имеет очертания пятиконечной звезды. Об этом с гордостью рассказывает староста поселка Мария Липрихова, попутно погружая в историю происхождения его названия: "По одной из версий, наша деревня называется именно так, потому что этот район освободили войска маршала Малиновского. Это имя много значит для словацкого восстания и хорошо известно старшему поколению".Деревушка эта сегодня стала центром мемориальных торжеств (из Братиславы приехал даже министр обороны), посвященных событию, которое для страны сыграло роль государствообразующую. Словацкое национальное восстание 1944 года, вспыхнувшее в недрах коллаборационистского режима Тисо, поддержанное советскими войсками и партизанами, положило конец немецкой оккупации.Возложив венки к монументу героям сопротивления, процессия на внедорожниках и грузовиках отправляется в горы.Когда город Банска-Бистрица, столица словацкого восстания, был оккупирован нацистами, тысячи людей были казнены и десятки тысяч угнаны в концлагеря, партизаны ушли в леса, в горы. В годы войны здесь были сотни землянок и бункеров, из которых они совершали свои отчаянные вылазки. До настоящего времени сохранился только один — его нашли и восстановили. Партизанское убежище, почти у вершины горы.Михал вспоминает отца, воевавшего в этих лесах: "Фашисты сожгли наш дом в отместку за то, что отец был партизаном. Я мало знаю. Я был очень мал тогда, а отец не любил потом говорить о войне".Надо сказать, что словаки оригинально отмечают победу над нацизмом — жарят на костре сардельки, пьют пиво, поют под аккордеон песни, в которых вспоминают и братьев-славян, пришедших тогда на помощь."В 1941 году словацкая армия участвовала в агрессии против Советского Союза. Но когда словаки попали на фронт, они осознали суть той идеологии, которая была им внушена. Многие подались в партизаны. А в 1943 году целый полк словацкой армии перешел на советскую сторону", — говорит Антон Грнко, председатель комитета национального совета Словакии по обороне и безопасности.Словацкое восстание было лишь началом освобождения. Только спустя несколько месяцев в ноябре 1944 года советские и чехословацкие партизаны прорвали линию фронта, и нацисты были вынуждены отступить. А до этого Советский Союз активно снабжал повстанцев оружием и припасами.Петр Бенко, председатель отделения Союза антифашистов Словакии, показывает исторический документ: "Это список бойцов партизанской дивизии Тельмана. Они успешно скрылись здесь в горах. И когда Словакия была постепенно освобождена советской и румынской армиями, они присоединились к ним и продолжили бороться с фашизмом".В Словакии не борются с историей, как в некоторых соседних странах. За весь постсоветский период был лишь один инцидент с вандалами, а памятник Солдату-Освободителю вот уже 60 лет возвышается над Братиславой.