Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, недавно ставшая чемпионкой Европы в прыжках в высоту, одержала очередную победу на международных соревнованиях. На турнире в Гетеборге она обошла соперниц с результатом 1,97 метра.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, недавно ставшая чемпионкой Европы в прыжках в высоту, одержала очередную победу на международных соревнованиях. На турнире в Гетеборге она обошла соперниц с результатом 1,97 метра.На втором месте оказалась шведская прыгунья Софи Скуг, преодолевшая планку на высоте 1,88 метра. Тройку лучших замкнула ее соотечественница Эрика Кинси (1,84).Напомним, что за последние два года Ласицкене лишь однажды не смогла стать первой, заняв третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате. Произошло это 13 июля 2018 года. До этого момента россиянка одержала 45 побед подряд.