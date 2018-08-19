Президент России Владимир Путин прибыл в замок Мезеберг в Германии.

Президент России Владимир Путин прибыл в замок Мезеберг в Германии. В этой резиденции для почетных гостей пройдут его переговоры с канцлером Ангелой Меркель, пишет ТАСС. После рукопожатия лидеры двух стран позволили фотокорреспондентам запечатлеть встречу. Затем президент России оставил запись в книге почетных гостей Дома приемов.Замок Мезеберг расположен в 70 километрах к северу от Берлина в земле Бранденбург. Мезеберг стоит на берегу озера Хувеновзее среди барочного парка.После Второй мировой войны дворец был национализирован, и в нем расположились магазин и детский сад.С 2004 года Мезеберг используется правительством Германии для заседаний, международных конференций и форумов. В ФРГ стараются не давать повода для обвинений в "имперских амбициях" и называют Мезеберг не замком, а "гостевым домом".