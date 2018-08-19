Президент РФ Владимир Путин прилетел из Австрии в аэропорт Берлина.

Президент РФ Владимир Путин прилетел из Австрии в аэропорт Берлина. В субботу запланированы переговоры российского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет РИА Новости. Встреча состоится в 70 километрах к северу от Берлина в замке Мезеберг.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, стороны планируют обсудить ряд экономических и политических вопросов, представляющих взаимный интерес. Путин и Меркель поговорят о ситуации в Сирии, на Украине, санкциях США и "Северном потоке-2".Ранее Меркель заявила, что общие проблемы требует непрерывного разговора с Москвой, хотя визит Путина будет рабочим и "не надо ждать особых результатов". Немецкий бизнес приветствовал продолжение диалога между главами Германии и России.В Австрии Владимир Путин был гостем на свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль. Перед отъездом президент расписался на машине пары, написал "Новобрачные Карин и Вольфганг" и обвел надпись "сердечком".На прощание Путин крикнул "Горько!", пишет ТАСС.