После теоретической части пришло время викторины, во время которой дети закрепили полученные знания...

Правила дорожного движения – это правила жизни. Какие правила нужно знать и соблюдать юным пешеходам, чтобы сохранить жизнь и здоровье, рассказал детям инспектор группы службы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО капитан полиции Евгений Орлов.В преддверии Дня знаний Евгений Орлов посетил Детский санаторий на востоке Москвы, в котором провёл профилактическую беседу на тему «Безопасность дорожного движения. Подготовка к новому учебному году».Евгений Орлов рассказал ребятам о правилах перехода улицы, оборудованной знаками дорожного движения и светофорами, рассказал для чего нужен светофор и что означают его сигналы, поговорил с ребятами о безопасном передвижении по городу на велосипеде, а также побеседовал с детьми о том, почему важно быть пристёгнутым, находясь в салоне автомобиля.После теоретической части пришло время викторины, во время которой дети закрепили полученные знания и в игровой форме продемонстрировали некоторые дорожные ситуации, которые могут возникнуть при переходе улицы или в собственном дворе.Юным участникам дорожного движения пришлась по душе беседа с сотрудниками полиции, они с большим энтузиазмом отвечали на вопросы и принимали активное участие в викторине, а также исполнили для гостя несколько песен, выученных специально к его приезду.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73