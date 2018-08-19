Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве напомнили водителям автотранспорта о правилах перевозки пассажиров...

В преддверие нового учебного года взрослые вместе с детьми ведут активную подготовку к школе, все чаще малыши вместе с родителями путешествуют в автотранспорте. Чтобы поездки были максимально безопасными, госавтоинспекторы проводят работу, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве напомнили водителям автотранспорта о правилах перевозки пассажиров. Автоинспекторы рассказали о необходимости применения специальных детских удерживающих устройств, а также призвали пристегиваться ремнями безопасности, что значительно снижает риск дорожно-транспортных происшествий.Находясь на маршрутах патрулирования, дорожные полицейские останавливали транспорт и в ходе беседы с водителями напоминали о последствиях для жизни и здоровья пренебрежительного отношения к мерам безопасности. Также инспекторы ДПС продемонстрировали, как правильно фиксировать автокресло и рассказали о принципе его действия при столкновении транспортных средств.Каждому участнику акции госавтоинспекторы вручили тематические памятки с призывом соблюдать Правила дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81