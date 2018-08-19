Автоинспекторы пояснили, насколько важно применять световозвращающие элементы в темное время суток и как они способны обезопасить на проезжей части и вблизи нее...

На территории Отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве была организована экскурсия для воспитанников Центра поддержки семьи и детства.Заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Сергей Минаев рассказал юным гостям о работе сотрудников дорожно-патрульной службы и провел с ними беседу о важности соблюдения Правил дорожного движения.После увлекательного урока безопасности дети посетили спортивный зал, где сотрудники батальона совершенствуют свою физическую форму, а также приемы задержания злоумышленников.В актовом зале на большом экране детям показали мультфильмы, обучающие Правилам дорожного движения. Также дети вместе с инспекторами ДПС вспомнили названия и значения дорожных знаков. Полицейские рассказали о видах «дорожных ловушек». Автоинспекторы пояснили, насколько важно применять световозвращающие элементы в темное время суток и как они способны обезопасить на проезжей части и вблизи нее. Всем детям дорожные полицейские вручили световозвращающие браслеты и флажки «Я соблюдаю ПДД».После увлекательной беседы детей пригласили на улицу, где продемонстрировали техническое оснащение патрульных автомобилей и мотоциклов. Ребята с удовольствием сделали фото на память в машине ДПС и на служебном мотоцикле.По завершении экскурсии ребята признались, что впервые присутствовали на таком мероприятии и общение с сотрудниками ГИБДД принесло много хороших впечатлений и полезных знаний.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81