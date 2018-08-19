Оперативники установили, что злоумышленник также сбывал наркотические средства путем закладок....

Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 30-летнего приезжего подозреваемого в хранении гашиша и сбыте амфетамина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Веерной улице задержали 30-летнего мужчин, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят пакет черного цвета с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 90 граммов.Оперативники установили, что злоумышленник также сбывал наркотические средства путем закладок. В различных местах полицейские обнаружили и изъяли свертки с неизвестным порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством – амфетамином, общей массой более 10 граммов.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.