Наставник тульского Арсенала Олег Кононов был крайне раздосадован решением главного судьи встречи с ЦСКА Владислава Безбородова удалить с поля Гию Григалаву за игру рукой. По мнению российского специалиста, ошибка арбитров стала ключевым моментом в матче.

Наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов был крайне раздосадован решением главного судьи встречи с ЦСКА Владислава Безбородова удалить с поля Гию Григалаву за игру рукой. По мнению российского специалиста, ошибка арбитров стала ключевым моментом в матче."Ключевой момент – неоправданное удаление. Это конкретная ошибка рефери. И из-за нее такой счет", — цитирует Кононова РИА Новости.Кроме того, главный тренер тульской команды похвалил игроков за проявленный характер. А вот всей судейской бригаде Кононов выразил неуважение.Напомним, что ЦСКА в рамках 4-го тура чемпионата России по футболу разгромил "Арсенал" из Тулы со счетом 3:0. На 67-й минуте с поля был удален Гия Григалава, который рукой прервал опасную атаку красно-синих.