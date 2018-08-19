Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал встречу 4-го тура чемпионата России с тульским Арсеналом. Наставник красно-синих отметил прогресс команды, однако признался, что молодые футболисты пока не могут проводить стабильно весь матч.

Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал встречу 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Наставник красно-синих отметил прогресс команды, однако признался, что молодые футболисты пока не могут проводить стабильно весь матч."Игра, которая была у команды в первые 15-20 минут, — это то, к чему мы стремимся, однако команда молодая и не может проводить стабильно весь матч", — цитирует Гончаренко ТАСС.Также белорусский специалист заявил, что армейцы могли более убедительно провести концовку встречи, когда был удален игрок гостей. "Хотелось бы отметить прогресс команды по сравнению с предыдущими матчами, он есть, и крупная победа не может нас не радовать", — добавил Гончаренко.Напомним, что ЦСКА обыграл "Арсенал" со счетом 3:0. После матча наставник тульской команды Олег Кононов раскритиковал решение судьи удалить Григалаву за игру рукой.