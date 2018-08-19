Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин впервые стал отцом. Жена спортсмена Анастасия Шубская родила ему сына. О прибавлении в семье игрока сборной России и клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз сообщила мать Александра Татьяна Овечкина.

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин впервые стал отцом. Жена спортсмена Анастасия Шубская родила ему сына. О прибавлении в семье игрока сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" сообщила мать Александра Татьяна Овечкина."У нас внучек родился. Все прошло хорошо, все в порядке. Большущий, как Сашка", — приводит слова мамы хоккеиста ТАСС.Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 18 Авг 2018 в 9:18 PDTКак стало известно, родители назвали новорожденного сына Сергеем в честь погибшего брата хоккеиста. Напомним, что Александр Овечкин и Анастасия Шубская поженились в июле 2017 года. В прошедшем сезоне российский спортсмен впервые в своей карьере выиграл Кубок Стэнли.