Представитель грузинского перевозчика MiminoTrans-Ge сообщил о гибели в автоаварии на Ставрополье главы компании.

Представитель грузинского перевозчика "MiminoTrans-Ge" сообщил о гибели в автоаварии на Ставрополье главы компании. Он ехал в принадлежащем компании автобусе "Сетра", который врезался в попутный "КАМАЗ" с прицепом в ночь на воскресенье. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.Погибли два пассажира, десяткам потребовалась медицинская помощь."MiminoTrans-Ge" перевозит пассажиров межу городами Грузии и южной России, пишет ТАСС.