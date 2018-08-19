Памятник не тому человеку семь лет украшал Александровский парк Санкт-Петербурга. Ошибку обнаружил историк архитектуры Кирилл Пастернак.

Историк архитектуры Кирилл Пастернак обнаружил, что в Александровском парке Санкт-Петербурга 7 лет стоял памятник не тому человеку. Скульптор Александр Таратынов, взяв данные из интернета, перепутал французского архитектора де Томона и шотландского химика Томсона.Ошибка была на странице в Википедии.Теперь стоит вопрос: оставить скульптуру как есть, чтобы привлечь внимание к безграничному доверию интернету, или вносить изменения, передает канал "Культура".