При себе мужчина хранил синтетический наркотик.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Собинка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).В начале августа текущего года сотрудники Собинского ОМВД в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Собинка задержали 26-летнего мужчину. При себе у местного жителя находился полимерный пакет с содержимым в виде мелких кристаллов прозрачного цвета.Изъятая масса была направлена на исследование, по результатам которого установлено, что в пакете находилась 1,10 грамма синтетического наркотика.Сейчас полицейские устанавливают, где местный житель приобрел запрещенное вещество. Расследование уголовного дела продолжается.