По меньшей мере, восемь человек погибли во Вьетнаме в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном Бебинка, который достиг северных и центральных регионов страны.

По меньшей мере, восемь человек погибли во Вьетнаме в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Бебинка", который достиг северных и центральных регионов страны.Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. ВВ центральной провинции Нгеан погибли пять человек, один в соседней провинции Тханьхоа, еще двое — в северной полиции Шонла. Еще двое числятся пропавшими без вести.Ураган затопил тысячи домов и десятки участков дорог. "Бебинка" стала четвертым тайфуном, который образовался в 2018 году в Южно-Китайском море. Всего же в результате стихийных бедствий в 2018 году во Вьетнаме погибли или пропали без вести 78 человек, пострадали 64, были разрушены более 740 домов.