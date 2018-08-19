Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, угрозу цунами не объявляли.

Второе за сутки землетрясение произошло у острова Фиджи в Тихом океане. По данным геологической службы США, его магнитуда составила 6,8. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, угрозу цунами не объявляли.Ранее сегодня в этом районе произошло землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане недалеко от одного из островов, передает телеканал "Россия 24". В США опасаются, что стихия может прийти и на Гавайи. Жителей информируют о том, как следует себя вести в случае землетрясения.