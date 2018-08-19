В центральной встрече четвертого тура чемпионата России по футболу сошлись Краснодар и московский Спартак. Команда Массимо Карреры в гостях сумела обыграть соперника со счетом 1:0. Победный гол в концовке матча забил форвард красно-белых Зе Луиш.

В центральной встрече четвертого тура чемпионата России по футболу сошлись "Краснодар" и московский "Спартак". Команда Массимо Карреры в гостях сумела обыграть соперника со счетом 1:0. Победный гол в концовке матча забил форвард красно-белых Зе Луиш.В первом тайме небольшим преимуществом владели хозяева поля, однако спартаковцы отвечали острыми контратаками. Правда, опасных моментов до перерыва команды практически не создали.Во втором тайме соперники действовали острее. На 88-й минуте матча Зе Луиш головой направил мяч точно в угол ворот. После этого за неспортивное поведение с поля был удален Ари, боднувший защитника красно-белых Жиго. "Спартак" возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 10 очков после четырех игр. "Краснодар" расположился на пятом месте с 6 баллами.