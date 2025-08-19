Прокуратура Владимирской области выявила несоответствие в декларации о доходах депутата Совета города Струнино. Проверка проводилась совместно с администрацией губернатора в рамках

Прокуратура Владимирской области выявила несоответствие в декларации о доходах депутата Совета города Струнино. Проверка проводилась совместно с администрацией губернатора в рамках контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства. По данным надзорного ведомства, народный избранник предоставил сведения о доходах и имуществе, включая данные на своего несовершеннолетнего сына. Однако анализ показал: на его банковские счета в 2023 году поступила