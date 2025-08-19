В первую очередь спиртосодержащая продукция поражает печень, вызывая цирроз и гепатит.

С 18 по 24 августа в России проходит Неделя отказа от алкоголя. Ни для кого не секрет, что алкоголь оказывает негативное влияние на здоровье человека, а его чрезмерное употребление приводит к зависимости. О том, как не попасть в алкогольную ловушку, рассказал врач-нарколог Владимирского областного наркологического диспансера Иван Шнырин.Безопасной дозы не существуетВ первую очередь спиртосодержащая продукция поражает печень, вызывая цирроз и гепатит, говорит Иван Александрович. Повышается кровяное давление, тем самым увеличивается риск сердечного приступа и инсульта. При употреблении алкоголя страдают и клетки мозга – отсюда ухудшение памяти, концентрации и координации.– Также вредоносная привычка способствует развитию онкологических заболеваний, таких как рак полости рта, горла, пищевода, печени и молочной железы. Алкоголь может ослаблять иммунную систему, делая организм более восприимчивым к инфекциям, – говорит врач-нарколог.Важно осознавать, что безопасной дозы алкоголя не существует и любое его употребление несет не только определённый риск для здоровья, но и негативные социальные последствия.Профилактика зависимостиВажным аспектом профилактики этого вида зависимости является формирование здорового образа жизни, уверен доктор. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, достаточный сон и умение справляться со стрессом без спиртосодержащих напитков – всё это помогает снизить риск развития алкогольной зависимости.– Важно осознавать риски, связанные с употреблением крепких напитков, и быть осведомлённым о признаках алкогольной зависимости, – говорит Иван Шнырин. По его словам, одним из главных признаков является потеря контроля над количеством выпитого, а также потребность в алкоголе для снятия стресса, продолжение употребления, несмотря на негативные последствия, появление симптомов отмены (похмелье, тревога, дрожь) при прекращении употребления.Комплексный подходЛечение алкогольной зависимости – процесс сложный, требующий комплексного подхода, включающего медикаментозную терапию, психотерапию и социальную поддержку. Важно обратиться за помощью к специалистам при первых признаках зависимости.– Отмечу, что среди наиболее уязвимых групп населения – молодёжь и беременные женщины. Употребление алкоголя в подростковом возрасте особенно опасно, так как мозг ещё не полностью сформирован и алкоголь может нанести непоправимый вред развитию когнитивных функций. У беременных женщин даже небольшое количество спиртного может привести к фетальному алкогольному синдрому у ребёнка, вызывая серьёзные физические и умственные нарушения, – предупредил специалист.