В августе жители 23 муниципальных образований Владимирской области приняли участие в губернаторской программе самообложения граждан «30 на 70», добровольно собрав около 25,5 миллионов рублей. Согласно условиям программы, областная дотация составила 59,35 млн рублей, что составляет 70% от необходимой суммы. Эти средства предназначены для реализации проектов по благоустройству и развитию инфраструктуры. Об этом сообщили в облправительстве.