Новая школа в микрорайоне Сновицы-Веризино во Владимире практически готова к открытию. Глава города Дмитрий Наумов лично проконтролировал последние этапы подготовки, чтобы принять первых учеников уже 1 сентября. На сегодняшний день готовность объекта превышает 90%. В школе завершается монтаж пищеблока, сборка мебели в классах и установка учебного оборудования. Также продолжаются работы по уборке и благоустройству прилегающей