На выставке "Сохраненные святыни" в Нижегородском художественном музее представлено около сотни 100 произведений религиозного искусства из храма Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" села Выездное.
Как сообщило минкультуры Нижегородской области, все экспонаты отреставрировали в мастерских Нижегородской епархии.
"Нижегородская епархия создала сеть реставрационных мастерских по сохранению икон, церковной утвари, богослужебного облачения. У нас также развивается тесное сотрудничество с Союзом реставраторов России. Нынешняя выставка - один из ярчайших образцов соработничества, единомыслия в деле сохранения этих святынь", - рассказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Представленные на выставке экспонаты были сохранены клиром и прихожанами храма. Они ярко демонстрируют культурные особенности церковной жизни России с XVIII по XX век.
Иконы выполнены в разных художественных стилистиках: пышно украшенные металлическими окладами работы эпохи барокко, строгие иконы эпохи классицизма в стиле академической живописи, простые образы, выполнены в манере наивного крестьянского искусства.
Здесь представлено большое разнообразие иконописных образов Богородицы, которые почитались и бережно сохранялись верующими. Небольшие аналойные, келейные и домашние иконы свидетельствуют о личном благочестии их владельцев.
Как отметила куратор выставки, ученый секретарь НГХМ Ирина Маршева, не все иконы храмовые, некоторые принесли, по всей видимости, прихожане. "Люди, осознавая духовную ценность этих предметов, приносили их в храм на сохранение", - объяснила она.
Экспозиция "Сохраненные святыни" работает до 13 сентября.