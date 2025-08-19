На выставке "Сохраненные святыни" в Нижегородском художественном музее представлено около сотни 100 произведений религиозного искусства из храма Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" села Выездное.

Как сообщило минкультуры Нижегородской области, все экспонаты отреставрировали в мастерских Нижегородской епархии."Нижегородская епархия создала сеть реставрационных мастерских по сохранению икон, церковной утвари, богослужебного облачения. У нас также развивается тесное сотрудничество с Союзом реставраторов России. Нынешняя выставка - один из ярчайших образцов соработничества, единомыслия в деле сохранения этих святынь", - рассказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.Представленные на выставке экспонаты были сохранены клиром и прихожанами храма. Они ярко демонстрируют культурные особенности церковной жизни России с XVIII по XX век.Иконы выполнены в разных художественных стилистиках: пышно украшенные металлическими окладами работы эпохи барокко, строгие иконы эпохи классицизма в стиле академической живописи, простые образы, выполнены в манере наивного крестьянского искусства.Здесь представлено большое разнообразие иконописных образов Богородицы, которые почитались и бережно сохранялись верующими. Небольшие аналойные, келейные и домашние иконы свидетельствуют о личном благочестии их владельцев.Как отметила куратор выставки, ученый секретарь НГХМ Ирина Маршева, не все иконы храмовые, некоторые принесли, по всей видимости, прихожане. "Люди, осознавая духовную ценность этих предметов, приносили их в храм на сохранение", - объяснила она.Экспозиция "Сохраненные святыни" работает до 13 сентября.