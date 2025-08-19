Прокуратура подала в суд иск с требованием взыскать с депутата эти деньги.

Прокуратура Владимирской области подала в суд иск с требованием взыскать с депутата из Струнино более 5,3 млн рублей. Мужчина не смог подтвердить законность получения этих денег.В ходе антикоррупционной проверки выяснилось, что в 2023 году на банковские счета депутата поступила сумма, которая значительно превышает его официальный доход за последние три года. Он также не смог предоставить документы, которые объяснили бы происхождение этих средств.Теперь прокуратура требует взыскать эту сумму в доход государства.