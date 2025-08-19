Следственный комитет по Владимирской области расследует уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Владимира, обвиняемого в убийстве своей супруги. По данным следствия, трагедия

Следственный комитет по Владимирской области расследует уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Владимира, обвиняемого в убийстве своей супруги. По данным следствия, трагедия произошла в квартире на улице Лакина. На почве ревности и постоянных бытовых конфликтов мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынес из квартиры личные вещи жены. Об этом женщине сообщил их сын. Вернувшись домой,