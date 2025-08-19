Деньги пойдут на ремонт дорог, благоустройство дворов, обустройство детских площадок, спил аварийных деревьев и другие проекты.

На реализацию инициатив жителей Владимирской области направлено более 59,3 млн рублей. Эти средства выделили в рамках губернаторской программы «30 на 70», которая позволяет жителям и бизнесу совместно с правительством области участвовать в улучшении своих населенных пунктов.За август 23 муниципальных образования области собрали около 25,5 млн рублей добровольных пожертвований. Областная дотация, которая составляет 70% от необходимой суммы, превысила 59 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт дорог, благоустройство дворов, обустройство детских площадок, спил аварийных деревьев и другие проекты.Программа позволяет решать насущные проблемы на местах и способствует развитию инициативности граждан. Например, средства направлены на ремонт дорог в Коврове и Александрове, благоустройство обелиска в деревне Ивано-Соболево, а также на установку футбольных ворот и закупку спортивной формы.Программа помогает повысить качество жизни в небольших населенных пунктах и укрепить связь между властью и жителями, давая им возможность самим определить, на что направить бюджетные средства.