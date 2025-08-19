Мужчина приобрел в Москве более 1200 пачек контрафактных сигарет.

В Кольчугино суд вынес приговор 54-летнему местному жителю, который хранил и продавал немаркированные сигареты. Предпринимателя признали виновным в незаконном сбыте табачных изделий.В начале февраля 2025 года мужчина приобрел в Москве более 1200 пачек контрафактных сигарет на сумму свыше 160 тысяч рублей. Товар он хранил в своем магазине, в прокуратуре.Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Суд назначил виновному штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.