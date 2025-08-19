Прокуратура будет контролировать, чтобы деньги были выплачены в полном объеме.

Житель Вязников смог вернуть деньги за льготные лекарства, которые ему не выдали бесплатно.Как Вязниковская межрайонная прокуратура, мужчина, страдающий тяжелым заболеванием, был вынужден покупать жизненно важные препараты за свой счет, потратив на это более 140 тысяч рублей.После обращения пострадавшего, прокуратура подала иск в суд на региональное министерство здравоохранения и районную больницу. Суд удовлетворил требование, обязав ведомства возместить мужчине все затраты.Прокуратура будет контролировать, чтобы деньги были выплачены в полном объеме.