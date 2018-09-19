ОМВД России по району Царицыно устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Гришанкиной Софьи Алексеевны...

ОМВД России по району Царицыно устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Гришанкиной Софьи Алексеевны, 23.06.2004 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 18 сентября 2018 года ушла из дома на Севанской улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые средней длины.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81