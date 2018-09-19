В среду, 19 сентября, в швейцарской Лозанне прошло заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. После его завершения спортсмен, в пробе которого на Олимпиаде-2018 был обнаружен мельдоний, рассказал подробности слушаний.

В среду, 19 сентября, в швейцарской Лозанне прошло заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. После его завершения спортсмен, в пробе которого на Олимпиаде-2018 был обнаружен мельдоний, рассказал подробности слушаний.Слушания длились порядка четырех часов, отмечает ТАСС. Кроме спортсмена и его адвокатов в суде присутствовали президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев и генеральный секретарь организации Ольга Жаркова."Я удовлетворен тем, как прошли слушания, — рассказал Крушельницкий, которого цитирует пресс-служба Федерации керлинга России. — Надеюсь, что мне удалось убедить арбитра в том, что я всегда являлся чистым спортсменом и никогда не принимал запрещённые вещества. Также надеюсь, что арбитр тщательно оценит и взвесит все аргументы и доказательства, которые мы с адвокатами предоставили сегодня в суде, примет мою сторону и вынесет справедливое решение".Напомним, ранее Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Оно настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.